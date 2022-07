Lubuska policja rozbiła mafię śmieciową. Odpady skaziły obszar Natura 2000

- Mechanizm przestępczy polegał na pozyskiwaniu odpadów z innych instytucji, które w ramach swoich działalności je wytwarzały. Te miały trafiać do punktu utylizacji. Tylko że zamiast tam trafiały do ziemi. Były to tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, budowlane, komunalne, styropiany, opony, paliwa, substancje ropopochodne, lakiery i inne związki chemiczne – informuje podinsp. Marcin Marudy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - Proceder ten spowodował istotne obniżenie jakości wody, gleby oraz znaczne zniszczenie w świecie roślinnym. Wszystko to miało miejsce w Przemęckim Parku Krajobrazowym objętym ochroną w ramach obszaru „Natura 2000”. Szkody poczynione w środowisku przyrodniczym zostały opisane i udokumentowane w opinii biegłego powołanego w tej sprawie – dodaje.

Mylnym tropem dla śledczych miała być koncesja, którą dysponowali figuranci na wydobycie złoża. Do parku krajobrazowego trafiały nie tylko odpady krajowe, ale też z transportów międzynarodowych, które później przy użyciu ciężkiego sprzętu były zakopywane kilka metrów pod ziemią.