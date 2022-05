Lubuska społeczność jest „niepełnosprawna”. Tak wynika ze statystyk

Ile mamy niepełnosprawnych?

Najnowszych danych statystycznych dotyczących niepełnosprawnych jeszcze nie ma, będą jesienią.

- Trendy z poprzednich spisów powszechnych - w 2002 i 2010 - wykazują, że w Lubuskiem jest około 170 tys. z niepełnosprawnościami. To ponad 16 proc. populacji. To o pięć punktów procentowych więcej niż w całej Polsce. Na tle kraju jesteśmy „niepełnosprawną” społecznością - mówił Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Czemu służy konferencja? - Będziemy rozmawiać, jak zorganizować sytuację społeczną, gospodarczą, ekonomiczną, medyczną dla osób, które z różnych powodów stały się osobą niepełnosprawną. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, aby osoby niepełnosprawne czuły się całkowicie sprawne. Będziemy rozmawiać co poprawić w prawie, jak postępować, żeby więcej osób niepełnosprawnych znajdowało zatrudnienie. Będzie to podstawą napisania rekomendacji dla rządu, dla Sejmu, dla samorządów - mówiła przed konferencją prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej.