Lubuski PiS w Gorzowie ma dziesięć pytań do Donalda Tuska

- Jesteśmy porażeni hipokryzją Donalda Tuska, który z wielkim zacięciem krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz politykę zagraniczną, energetyczną. Chcemy przypomnieć Donaldowi Tuskowi, że gdy był premierem, likwidował jednostki wojskowe na terenie bliskim wschodzie - mówił w poniedziałek 23 stycznia na konferencji w gorzowskim biurze PiS Władysław Dajczak, pełnomocnik okręgu partii (na co dzień wojewoda). Tematem konferencji było „10 pytań do Donalda Tuska”.

O co PiS pyta Tuska?

- Pytań można zadawać wiele. Tusk robi wszystko, żeby osłabić nasz kraj. Nie ma żadnego programu. Ten program to odsunięcie PiS-u. Wzywamy Donalda Tuska, by odpowiedział na te pytania - mówił z kolei poseł Jerzy Materna.

- My jesteśmy jedynie pośrednikiem pytań, które wybrzmiewają w domach Polaków - dodawał poseł Jacek Kurzępa.

Pytania polityków PiS mają teraz trafić do biur PO.