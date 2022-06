Lubuskie. 166 inwestycji w Polskim Ładzie. Kto już odebrał "czek" na dofinansowanie?

- Przyjechałam tu dziś z obstawą, bo to dla nas bardzo duże pieniądze, to prawie połowa budżetu - mówiła w środę Katarzyna Kromp, wójt gminy Tuplice. Wczesnym popołudniem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbierała promesę na dofinansowanie inwestycji, jakie gmina dostała w ramach drugiego naboru rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (jest on częścią Polskiego Ładu). Tuplice dostały 7,6 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i 1,995 mln zł na budowę ul. 9 Maja.