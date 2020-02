Lubuskie Bony Szkoleniowe. Rusza nabór wniosków

Prowadzony przez Izbę projekt skierowany jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze subregionu gorzowskiego, tj.: w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie udostępnionych 10,3 miliona złotych. Ich środków do wykorzystania na firmę będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. I tak: mikro firmy będą mogły ubiegać się o maksymalnie 20 tysięcy złotych, małe firmy o 30 tysięcy złotych, a średnie przedsiębiorstwa o 60 tysięcy złotych. Zmieniła się również maksymalna kwota, jaka będzie mogła być przeznaczona na jednego pracownika. Będzie to 10 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można stronie: www.bony.ziph.pl. Utworzona została też specjalne infolinia. Konsultanci czekają pod numerem telefonu: 732 732 650.

