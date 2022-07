Lubuskie firmy chcą pomagać w odbudowie Ukrainy

- Oczekiwania strony ukraińskiej są nieograniczone. Każdego dnia widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o zniszczenia... Praktycznie wszystkiego, począwszy od biznesu, po szpitale czy szkoły. Agresor rosyjski zrównuje z ziemią wszystko. Szacuje się, że zniszczenia Ukrainy na teraz sięgnęły już 600 mld dolarów. Sama infrastruktura państwa to ponad 100 mld dolarów. Wyzwania związane z odbudową Ukrainy są i będą przeogromne. Oby tylko jak najszybciej ten proces odbudowy nastąpił - mówił w piątek Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Uczestniczył on w zorganizowanej w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej konferencji „Ukraina – obecna sytuacja gospodarcza i perspektywy udziału polskich przedsiębiorców w procesie jej odbudowy”. Jak mówią nam przedstawiciele ZIPH, już teraz chętnych do odbudowy Ukrainy jest kilkadziesiąt firm z Lubuskiego.