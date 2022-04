Lubuskie inwestycje startują w prestiżowym konkursie na modernizację roku

Lubuszanie mogą mogą oddać swój głos między innymi na Willę Wagenera w Kostrzynie, która została zgłoszona w kategorii obiekty zabytkowe. Historyczny obiekt, który jeszcze przed wojną wybudował kostrzyński przemysłowiec, a później mieścił się w nim urząd miasta to jedna z architektonicznych perełek Kostrzyna. Niedawno budynek przeszedł generalny remont i obecnie mieści się w nim Dom Praktyk Twórczych, w którym działa kilka nowocześnie wyposażonych pracowni - litograficzna, linorytowa, ceramiczna, malarska, filmowa i fotograficzna wraz z ciemnią. To jedyne takie miejsce w regionie.

Do rywalizacji w ogólnopolskim konkursie stanęła również jedyna na świecie upcyklingowa kładka na łopacie turbiny wiatrowej w Szprotawie. Ponad dwudziestometrowa konstrukcja opiera się na dwóch połączonych śmigłach wiatrowej turbiny. Innowacyjna przeprawa powstała w miejscu starej i zniszczonej kładki, która od dawna nie spełniała już wymogów bezpieczeństwa. Miasto chciało, aby nowa konstrukcja była wyjątkowa, dlatego do jej budowy wykorzystano niekonwencjonalne materiały. Pomogła jedna z lokalnych firm, która w sposób nowatorski wykorzystuje własne patenty na nadanie drugiego życia ekologicznie problemowym zużytym elementom turbin wiatrowych.

W październiku ubiegłego roku zakończyła się zakrojona na szeroką skalę rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze Łężycy. Powstała tam instalacja do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu. Wielomilionowa inwestycja pozwala nie tylko na ekologiczne i przyjazne środowisku zagospodarowanie osadów ściekowych, ale jest też przy tym źródłem czystej, odnawialnej energii.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra. Fot. materiały organizatora konkursu

Przedszkole i żłobek jak z marzeń

Wielka i kosztowna, bo warta blisko szesnaście milionów złotych inwestycja była długo oczekiwana w gminie Kłodawa. Szczególnie przez mieszkańców, których z roku na rok przybywa. Przybywa też dzieci, dla których poprzednie przedszkole było już po prostu za ciasne. Nowy budynek - choć parterowy - jest naprawdę ogromny. Ma ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. Ale nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz robi duże wrażenie.

Budowa żłobka i przedszkola w Kłodawie przy ulicy Wojcieszyckiej. Magda Marszałek

W środku znajduje się w sumie dziewięć sal - każda z osobną łazienką i odrębnym wyjściem na zewnątrz. Co ważne - dwa pomieszczenia to sale żłobkowe. Dlaczego jest to tak istotne? Bo do tej pory w gminie nie było żadnego publicznego żłobka. Jest to jeden z najnowocześniejszych placówek oświatowych na terenie województwa lubuskiego.