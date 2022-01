Lubuskie. Kiedyś tętniło tutaj życie, dziś te miejsca wyglądają przygnębiająco i... strasznie!

Lemierzycko. Jedna z najmniejszych wsi w Lubuskiem

Bywa, że Niemcy odwiedzają te tereny

Wkrótce dowiemy się, że rozmawiamy z Józefą Gołębiewską. Mieszka tu od 65 lat, a niewielki psiak, który nieznośnie ujada, to Pieszczoch. Córka pani Józefy znalazła go porzuconego przy drodze. Przygarnęła i tak już został. – Strasznie tu u was wieje – przyznaje reporter. Faktycznie, hula mroźny, doskwierający wiatr. – W Lemierzycku to normalne. Tu chyba jest jakiś korytarz, którym swobodnie przepływa powietrze. Prosta droga, otwarta przestrzeń. Gdy zacznie wiać, to czasem jest to nie do zniesienia – mówi pani Józefa. Do najbliższego sklepu jest stąd około czterech kilometrów. Do marketu ponad pięć. Żaden autobus tu nie dojeżdża. Transport trzeba organizować sobie samemu – mówi kobieta. Jeszcze Niemcy czasem do Lemierzycka zajrzą. Oglądają dawne domy swoich przodków, zwiedzają. Trzeba mieć mocny charakter, żeby tu mieszkać.