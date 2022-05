Lubuskie miasteczko westernowe zapada się na naszych oczach. Niebawem w Kosinie nic nie zostanie | NOWE ZDJĘCIA Mariusz Kapała Michał Korn

Tak obecnie wygląda dawne miasteczko westernowe w Kosinie. Zdjęcia pochodzą z maja 2022 roku. Aż trudno w to uwierzyć. ZOBACZCIE >>> Mariusz Kapała Zobacz galerię (99 zdjęć)

Dziś to już "miasto" duchów, które zaraz całkowicie przestanie istnieć! W małym Kosinie koło Drezdenka jeszcze dekadę temu tętniło życie. Ludzie nie tylko z Polski przyjeżdżali w to miejsce do miasteczka westernowego. Obiekt rodem z Dzikiego Zachodu przyciągał prawdziwe tłumy. Odwiedziliśmy to miejsce na początku maja 2022 roku. Obecnie to obraz nędzy i rozpaczy, opustoszała ruina, która straszy i intryguje poszukiwaczy przygód. Niektórych budynków już nie ma. Inne jeszcze stoją, ale jak długo? To prawdopodobnie kwestia miesięcy i nikt ani nic już nie jest w stanie tego zmienić...