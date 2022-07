Lubuskie: najbardziej niebezpieczne miejsca w regionie. To tutaj urządzane są libacje, nielegalne rajdy, albo biegają bezpańskie psy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to wirtualna mapa, na której każdy z nas może zaznaczyć niebezpieczne miejsca. Takie, w których strach przejść po zmroku, albo nagminnie łamane jest prawo. Zobaczcie, jakie miejsca w swojej okolicy wskazują Lubuszanie, na co skarżą się najbardziej. Pod uwagę braliśmy zgłoszenia Lubuszan dotyczące m.in. libacji, demoralizacji młodzieży, aktów wandalizmu, nielegalnych rajdów oraz miejsc, w których spotkać możemy wałęsające się bezpańskie psy. Poznajcie dokładne adresy! KLIKNIJ ZDJĘCIE I PRZEJDŹ DO PEŁNEJ LISTY NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC W REGIONIE ------> Każde z tych zgłoszeń weryfikowane jest przez policję. Ty też możesz wskazać miejsce, w którym z jakiegoś z powodów, powinien znaleźć się patrol policji. KLIKNIJ TUTAJ

Grzegorz Walkowski/ archiwum GL/ Google/ Pexels