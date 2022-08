Lubuskie. Nowy wóz bojowy za ponad milion złotych trafił do międzyrzeckich strażaków

Powiat międzyrzecki to przede wszystkim obszary zalesione. Te zajmują ponad połowę jego powierzchni. Gaszenie pożarów na tak dużych terenach jest trudne i wymaga odpowiedniego sprzętu. Pracę strażakom ułatwić ma nowy wóz bojowy. To nowoczesny oręż do walki z zagrożeniami.

Jest doskonale wyposażony

Samochód który trafił do jednostki to wóz na podwoziu volvo. Ma automatyczną skrzynię biegów, napęd na cztery koła i silnik o mocy ponad trzystu osiemdziesięciu koni mechanicznych. W jego kabinie zmieści się sześciu strażaków. Pojazd został wyposażony w zbiornik wody o pojemności pięciu tysięcy litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ponad pięciuset litrów. Dysponuje również sprzętem do ratownictwa technicznego, sześcioma aparatami ochrony układu oddechowego, masztem oświetleniowym, agregatem prądotwórczy, linią szybkiego natarcia, działkiem wodno-pianowym oraz pilarką przecinarką.