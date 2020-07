Lubuskie obchody Święta Policji w Gorzowie. Awanse, podziękowania, wyróżnienia

Polska Policja obchodzi w tym roku 101 rocznicę powstania oraz 95 rocznicę służby kobiet w policyjnej formacji. Wojewódzkie obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim czas podziękowań dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również okazja do wspomnienia i oddania honoru poległym policjantom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę.

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę.

Na gorzowskim cmentarzu pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym 80 lat temu. Następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim upamiętniono lubuskich policjantów, którzy wypełniając słowa roty ślubowania, odeszli na wieczną służbę. Przypominając ich nazwiska, składając kwiaty i zapalając znicze, oddano hołd ich bohaterstwu, lojalności i wierności policyjnej przysiędze. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z dziejami Ziemi Lubuskiej to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została msza święta, której przewodniczył biskup senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Paweł Socha.