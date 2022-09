Lubuskie piłkarki też rywalizują o "Piłkarskiego Orła". Choć będzie im o niego trudno, ze względu na ligę

W przypadku województwa lubuskiego walka o to trofeum może toczyć się jedynie między zawodniczkami dwóch III-ligowych klubów, to jest TKKF Stilon Gorzów oraz MUKS PS Kostrzyn, choć też nie można wykluczyć, że wkrótce na polu bitwy pozostanie jedynie jedna z nich. Niemniej o tym trochę później...

W każdym razie jeszcze w minionym sezonie najwyżej rozstawioną drużyną byłby KKP Warta, która występowała w II lidze gr. płn. Jednak gorzowianki przed tym sezonem, głównie z powodów organizacyjnych, wycofały się z rozgrywek. Część piłkarek założyła nowy klub, który jako Ladies Soccer Team przystąpił do IV ligi lubusko-zachodniopomorskiej, gdzie po dwóch seriach gier przewodzi w tabeli, za to inne ekswarciarki przeniosły się do zespołu Ladies Football Academy Szczecin, która gra w III lidze, ale gr. 2 i jest jej liderem z kompletem „oczek” (podział na tym poziomie rozgrywkowym w kobiecej piłce odpowiada temu u mężczyzn).