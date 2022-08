Lubuskie. Połowa wakacji za nami. Jak ten czas wygląda w policyjnych statystykach? Na szczęście żaden nieletni nie stracił życia

Półmetek wakacji w policyjnych statystykach

Policjanci skontrolowali niemal 400 „dzikich kąpielisk”. To właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do utonięć z uwagi na brak ratowników. - W tym roku wygląda to dużo lepiej niż przed rokiem, kiedy od 1 czerwca na lubuskich akwenach utonęło już 12 osób! To zatrważająca liczba, pod którą kryły się ogromne tragedie także dla samych rodzin. W tym roku sytuacja jest diametralnie inna - w czerwcu nie utonął nikt! A w lipcu 2022 roku również jest zdecydowani lepiej. Podczas pierwszego miesiąca wakacji życie w wyniku utonięcia straciły 3 osoby. I oby takie tragedie już nikogo nie dotknęły - podaje rzecznik lubuskich policjantów.