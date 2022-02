Lubuskie szkoły będą miały Laboratoria Przyszłości. A w nich nowoczesne sprzęty

Szkoły idą z duchem czasu

Projekt zakłada unowocześnienie szkół w taki sposób, aby prowadzone w nich zajęcia były angażujące i ciekawe dla uczniów. Ma rozwijać ich kreatywność, zdolności praktyczne oraz uczyć pracy zespołowej. Udział w programie bierze niemal każda samorządowa szkoła podstawowa w kraju. W województwie lubuskim finansowe wsparcie na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych trafi do ponad trzystu placówek. W zależności od liczby uczniów otrzymają one od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.