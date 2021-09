Lubuskie: te osoby są poszukiwane przez policję. Wśród nich są handlarze i dilerzy narkotyków. Zobacz, może ich znasz

Lubuska policja poszukuje kilkanaście osób, które popełniły przestępstwa narkotykowe. Niektóre z tych osób to dilerzy i handlarze narkotyków. Ścigani są za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Publikujemy dane, rysopisy i wizerunki tych osób. Może widziałeś, którąś z tych osób? Wiesz gdzie mieszka albo gdzie pracuje? Jeżeli masz taką wiedzę, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 września 2021 roku. Zobacz wizerunki poszukiwanych. Przejdź do kolejnego zdjęcia ---> Przeczytaj też: Lubuskie: te kobiety poszukiwane są za poważne przestępstwa WIDEO: Podpalacz, który zaatakował strażaka zatrzymany przez lubuskich policjantów

www.poszukiwani.policja.pl