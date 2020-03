Lubuskie walczy z Koronawirusem. Instytucje i miejsca rozrywki zamykają się na cztery spusty. Co będzie zamknięte od 12 marca?

Wiele instytucji kultury, miejsc związanych z rozrywką oraz sportem zawiesza swoją działalność. Zgodnie z decyzją rządu od 12 marca zamknięte będą nie tylko szoły i przedszkola, ale też wiele miejsc, które dostarczały nam zabawy, czy też rozrywki. W momencie wydania rozporzędzenia (jego celem jest zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronowirusa - dop. red.) publiczne placówki i instytucje automatycznie zobligowane są do wcielenia go w życie. Co natomiast z prywatnymi miejscami? Sprawdziliśmy, które kina i inne miejsca rozrywki będą zamknięte przez najbliższe dni. Koniecznie sprawdźcie: drzwi w tych miejscach zamknięte będą na cztery spusty. WIDEO: Co zielonogórzanie myślą o zamykaniu szkół i instytucji publicznych?