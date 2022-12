Lubuszanie dostają fałszywe powołania do wojska. Chodzi o obowiązkowe ćwiczenia

Takie wiadomości to fałszywki

Wiadomości, które otrzymują mieszkańcy skierowane są do rezerwistów i mówią o tym, że ktoś konkretny ma się stawić w wojskowych centrach rekrutacji po to, żeby odbyć ćwiczenie wojskowe. Można w nich przeczytać również, że ćwiczenia zaplanowano na cały styczeń, a do jednostki trzeba się zgłosić najpóźniej do dwudziestego grudnia. Tam, po wcześniejszej rejestracji, zostanie wskazany dokładny przydział. Nadawcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Mieszkańcy regionu dostają SMS-y wzywające do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Czytelnik