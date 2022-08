Lubuszanka potrzebuje pomocy. Malwinka walczy z nowotworem. Wspiera ją... Dawid Kwiatkowski!

Problemy ze zdrowiem

"Nikt się nie godzi na chorobę"

- Fizycznie Malwinka, oprócz bóli kręgosłupa, czuje się całkiem nieźle, natomiast nie pogodziła się z tym, co się stało, choć raczej nikt się nie godzi na chorobę. Ona zawsze była bardzo energiczna, od czwartego roku życia chodziła na taniec. Ma na swoim koncie kilka medali z grupą, indywidualnych niestety nie, bo treningi przerwał guz - mówi mama dziewczynki. - Gdy się dowiedziała, że zaczyna chemioterapię, przyszła pani doktor i powiedziała, że nic jej nie wolno robić - tańczyć, pływać, jeździć na rolkach, na deskorolce, na łyżwach, nawet na rowerze. Wtedy moje dziecko zwinęło się w kuleczkę i powiedziało - "To po co ja mam żyć?" Nie miała bodźca do walki. Ale pomału, pomału, zaczęłyśmy szukać czegoś innego. I tym czymś są właśnie koncerty - opowiada.

Fanka Dawida Kwiatkowskiego

10-latka jest wielką fanką, również pochodzącego z Gorzowa, muzyka - Dawida Kwiatkowskiego. Jak się okazało, obydwoje mieli w szkolę tę samą wychowawczynię, która pomogła dziewczynce nawiązać kontakt z artystą. - Nagrał on krótki filmik, w którym mówił, że ma walczyć, że na pewno da radę i że ma nadzieję, że spotkają się na koncercie - mówi Paulina Splecer. Jak dodaje, kolejne wideo od muzyka dotarło dzięki fundacji Mam Marzenie. - Akurat byłyśmy w szpitalu w trakcie chemii. Filmik dał jej kopa energii, Malwinka wtedy powiedziała: "Niech dają, co dają, damy radę!" Dawid potrafi do niej przemówić - opowiada. W marcu, dzięki pomocy znajomych, udało się dotrzeć do muzyka po raz kolejny. Wówczas to na profilu facebookowym Dawida ukazał się post udostępniający link do zbiórki i zachęcający do wpłat, wpis pojawił się również nieco później na Instagramie.