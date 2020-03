Ludzie szturmem ruszyli na zakupy. Sklepowe półki miejscami świecą pustkami!

Gdy WHO w środę ogłosiło pandemię (dotychczas mówiliśmy o epidemii koronawirusa) ludzie szturmem ruszyli na zakupy. A może nawet po... zapasy. - Ludzie mieli pełne koszyki. Kontrolowali tylko, co bierze ktoś inny i dorzucali to samo do swoich koszyków. W Lidlu widziałem kobietę, która dwa opakowania herbaty zamieniła na całą zgrzewkę - opowiada nam Czytelnik z Gorzowa, który w środę około godz. 20.00 robił zakupy w Lidlu. Wieczorem w gorzowskich marketach była też nasza dziennikarka. - Brakuje kasz, ludzie wykupują wodę i papier toaletowy. W Lidlu po godz. 18.00 praktycznie cały parking był pełen. Lady z mięsem są puste. Klienci po sklepach poruszają sę z pełnymi wózkami. Zobaczcie, jak wyglądają półki w gorzowskich marketach. WIDEO: Sonda uliczna; czy decyzję o czasowym zamknięciu uczelni, szkół, przedszkoli, kin, teatrów Zielonogórzanie uważają za słuszną?

Anna Rimke