Magda Gessler ogłosiła, że najlepszy bar mleczny w Polsce jest w Gorzowie

Pani Magda zrobiła rewolucję Na początku sierpnia tego roku do baru przyjechała słynna Magda Gessler, która pod okiem telewizyjnych kamer przeprowadza „kuchenne rewolucje”.

Przypomnijmy: bar Agata to kultowe miejsce na kulinarnej mapie miasta. Działa bowiem już od 56 lat. W latach 1965-2005 funkcjonował przy ul. Wodnej. Później, w latach 2005-2017 na rogu ulic: Sikorskiego i Jancarza. A od września 2017 r. mieści się przy al. Konstytucji 3 Maja. W miejscu innego, nie mniej kultowego baru, „Pod Łabędziem”.

Co się zmieniło? Kto przyjdzie do Agaty, na pewno zobaczy, że lokal zmienił wystrój. W oczy rzucają się ogromne, zawieszone na ścianie, czarno-białe zdjęcia, które pokazują, jak wyglądało życie w „pierwszej” Agacie. Wystrój jest utrzymany w jasnych barwach. Pojawiły się nowe ceraty z logo baru.

Po wizycie Gessler i wprowadzonych zmianach bar przeżywa prawdziwe oblężenie. Lokal jest otwarty od 12.00 do 17.00, a klienci przychodzą tu już przed południem. Sami to widzieliśmy. Kilka minut po wybiciu południa w barze było już kilkanaście osób - pisaliśmy niedawno.

A czy coś zmieniło się, jeśli chodzi o jedzenie?

- Jeśli chodzi o kuchnię, to pani Magda nie miała żadnych zastrzeżeń. Owszem, były drobne uwagi, że ciasto w pierogach za grube, ale farsz pani Magdzie smakował. Podobnie jak chłodnik. W kotletach jajecznych trochę nam zmieniła recepturę. Nie, jak dotychczas, rozpuszczane masło, tylko ucierane. A do wszystkiego bardzo dużo ziół - mówiła nam Marzenna Koniuszy. - Nasze menu się jednak nie zmieniło. Jest takie samo, tylko dodane zostały produkty zasugerowane przez panią Magdę - masło, koper... Wszystko smażone jest na maśle klarowanym. Są też większe porcje. Wcześniej mielony czy schabowy ważył 150 gramów, ale pani Gessler doszła do wniosku, że kotlety trzeba robić i duże, i małe. Schabowe robimy więc także takie na cały talerz - mówi szefowa Agaty. W menu pojawiła się też nowa wersja sosu pieczarkowego - na winie i na śmietanie 36-procentowej. - Jest przepyszny - zachwalała pani Marzenna.