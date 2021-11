Magda Gessler w Gorzowie. Dziś Kuchenne Rewolucje z Baru Agata!

Bar Agata to kultowe miejsce na mapie gastronomicznej Gorzowa. Chociaż lokal zmieniał swoją lokalizację, wszyscy wiedzą, że w Agacie można zjeść pyszne pierogi, a do zupy dostać kompot. Do tego ceny: takie, by, zjeść mógł tu każdy. Jak to więc się stało, że Agata wezwała na pomoc znaną restauratorkę?

Agata to typowy bar mleczny. Działa już od... 56 lat! W latach 1965-2005 funkcjonował przy ul. Wodnej. Później, w latach 2005-2017 na rogu ulic: Sikorskiego i Jancarza. A od września 2017 r. mieści się przy al. Konstytucji 3 Maja. W miejscu innego, nie mniej kultowego baru, „Pod Łabędziem”. Wszyscy wiedzą, gdzie bar się mieści. Nie ma chyba nikogo, kto by tu nie jadł, a jednak lokal podupadał... Zamiast setek pierogów dziennie sprzedawano ich kilkadziesiąt. Obroty spadały, a klientów było, jak na lekarstwo.