Magnolia Park Stilon Gorzów nie miała łatwej przeprawy z TS Celuloza Kostrzyn w czwartej lidze

Tych okazji strzeleckich, po obu zresztą stronach, było znacznie więcej po przerwie. Niemniej to w pierwszej połowie padł - jak się później okazało - jedyny gol. Jego autorem został Takato Sakai, który gdyby nie kontuzja klubowego kolegi Marcela Snowydy w 13 min, to zameldowałby się na placu gry dopiero w drugich czterdziestu pięciu minutach.

- Trudno powiedzieć, czy gdyby nie ta zmiana, to nie prowadzilibyśmy po pierwszej połowie. Może kto inny zdobyłby bramkę? Ale i tak był plan, by Takato wpuścić po przerwie. Przy wielu kontuzjach [na rozgrzewce urazu doznał Filip Łaźniowski - dop. red.], które mamy on daje nam kolejną opcję. Myślę, że pokazał, iż potrafi grać też w środku pomocy. On lubi grać kombinacyjną piłkę, więc z Filipem Wiśniewskim czy Łukaszem Maliszewskim spokojnie może to robić - chwalił Japończyka trener gorzowian Karol Gliwiński.