Maj, to zwykle czas pierwszych komunii. Przypomnijmy sobie, jak one wyglądały przed laty

W czasie epidemii koronowairusa niewiele parafii zdecydowało się w tym roku na to, by dzieci przystąpiły do sakramentu. Większość przeniosła je na jesień lub na przyszły rok. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały komunie przed wieloma laty. Jakie wtedy były modne stroje dla dziewczynek, a jakie dla chłopców. Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Państwowego.

Narodowe Archiwum Państwowe