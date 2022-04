Mają lokalizator i detektor upadku. Gorzowscy seniorzy dostaną opaski bezpieczeństwa

Wygląda jak zegarek

Seniorzy stanowią pokaźną grupę mieszkańców Gorzowa. Wielu z nich mieszka samotnie i ma problemy z codziennym funkcjonowaniem. I to właśnie do takich osób skierowany jest program osłonowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki niemu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tak zwanych opasek bezpieczeństwa. To specjalne urządzenie przypominające zegarek, ale wyposażone w przycisk umożliwiający bezpośrednie połączenie z pomocą medyczną.