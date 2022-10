Majątki utopione w alkoholu. Gorzowianie co roku przepijają... ponad 150 mln zł!

W tym tygodniu rozpoczęły się konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. To dokument, który wyznacza najważniejsze kierunki działań w rozwiązywaniu tych problemów. A te, jak to w życiu, bywają różne...

Przerażające mogą być zawarte w strategii dane dotyczące alkoholu.. W całym zeszłym roku gorzowianie wydali na niego aż 150,25 mln zł. Taka wartość trunków wyszła ze sprawozdań przekazanych przez punkty sprzedających alkohol. Na jednego dorosłego gorzowianina przypada 1 605 zł wydanych na procenty (jeszcze w 2019 roku była to kwota 1 506 zł). Wzrost spożycia może wynikać ze wzrostu liczby punktów sprzedających alkohol. W zeszłym roku były to 222 sklepy i 140 lokali gastronomicznych (liczba pubów czy restauracji w ciągu dwóch lat wzrosła o piętnaście). W efekcie najczęściej wymienianym przez mieszkańców problemem Gorzowa są uzależnienia. W przeprowadzonej wśród gorzowian ankiecie odpowiedziało tak 41 proc. pytanych.

Pija\e prawie każdy

Tata bije częściej

Ciekawe są też wyniki badań dotyczących przemocy w domu. W ciągu roku oświadcza jej 9 proc. ankietowanych. Najczęściej jest to przemoc psychiczna i fizyczna. Kto najczęściej ją stosuje? W ponad połowie przypadków dochodzi do tego w związkach, bo aż w 36 proc. przypadków znęcającym się jest to mąż lub żona, a w 19 proc. przypadków - partner lub partnerka. Dzieciaki częściej są bite przez ojca (6 proc.) niż przez mamę (3 proc). Nikogo - tak wynika z badań - nie pobili dziadkowie.

- Program przemocy to jeden z problemów, które Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie bierze co roku jako jeden z priorytetów. To znaczna liczba rodzin, ale z roku na rok coraz mniejsza - mówi nam wiceprezydent Małgorzata Domagała. W rozmowie z nami mówi, że konsultowane właśnie strategia posłuży urzędnikom do pracy nad rozwiązywaniem problemów społecznych.

- Na tym dokumencie będziemy opierać konkursy, które będziemy ogłaszać. One będą skierowane do tych organizacji, które mogą wesprzeć nas w tych wrażliwych dla nas tematach - dodaje wiceprezydent.