Mali Gorzowiacy już kolędują. W sobotę i niedzielę będą trzy koncerty

Kolędowanie Małych Gorzowiaków to już tradycja, które ma kilkunastoletnią tradycję.

- Od lat przy okazji świąt organizujemy spotkania z zespołem, podczas których także kolędujemy. Ponad dziesięć lat temu pojawił się pomysł, by kolędy śpiewać w kościołach. Do tej pory wystąpiliśmy w większości świątyń w Gorzowie - mówi nam Krzysztof Szupiluk, który wspólnie z żoną Marią od wielu lat prowadzi zespół.