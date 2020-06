Malutką Anastazję czeka długie leczenie. Przyda się każda złotówka

Adaś Kos to supergość! Teraz potrzebuje naszej pomocy

- Kiedyś chciałem, by syn został sportowcem, bo sport kształtuje charakter. Dziś marzę o tym, by Adaś przeszedł operację , poszedł do przedszkola, szkoły i na studia i był po prostu fajnym facetem - mówi Jarosław Kos.