Mały procent, ale ogromna pomoc. Gorzowskie organizacje liczą na wsparcie!

W Gorzowie do otrzymania półtora procenta za ubiegły rok uprawnionych jest ponad czterdzieści organizacji. Działają one przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej, pomagają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wspierają osoby chore i niepełnosprawnych oraz upowszechniają kulturę i sport.

Gorzowskie organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, w który warto inwestować. Codziennie możemy obserwować ich ciężką pracę. To one wspierają swoim oddaniem osoby potrzebujące, starsze, niepełnosprawne. Dbają o wychowanie gorzowskiej młodzieży, zachęcają ją do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Uczą nas wszystkich, jak nie być obojętnym na drugiego człowieka i otaczającą nas rzeczywistość - mówi Eliza Rudnicka, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w gorzowskim magistracie.