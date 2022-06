Małżeństwo z Gorzowa wypełniło fałszywą ankietę ZUS, a następnie zostali okradzeni. Stracili 100 tys. złotych

Fałszywi pracownicy ZUS-u

Apel policji

- Po raz kolejny przypominamy o zachowaniu dużych środków ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Podawanie się za pracownika ZUS-u, lekarza czy pracownika administracji ma wzbudzić zaufanie i umożliwić wejście do domu. Kiedy właściciele angażują się w rozmowę, sprawcy niepostrzeżenie przeszukują mieszkanie. Jeśli zdecydujemy się już wpuścić osoby nam nieznane, nie pozwalajmy, by samodzielne poruszali się po mieszkaniu. Warto w tym samym czasie zaprosić innego członka rodziny lub sąsiada, by jeszcze lepiej kontrolować zachowanie nieznajomych nam osób. Sugerujemy, by oszczędności całego życia nie przechowywać w domu. Zachowanie kilku zasad bezpieczeństwa może uchronić przed utratą odłożonych pieniędzy - apeluje gorzowska policja.