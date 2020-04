Mamy nowe informacje w sprawie przebudowy Sikorskiego. Ciekawe, czy uwierzycie?

Skrzyżowanie Sikorskiego z ul. Młyńską to już ostatnie miejsce na przebudowie, gdzie jeszcze brakuje szyn. Wcześniej brakowało ich także w okolicy skrzyżowania z ul. Garbary. Tu, przy wejściu do Parku Wiosny Ludów i Kłodawki, trzeba było zbudować separator (urządzenie do oczyszczania wody). Jest już gotowy od tygodni. Na początku marca został uzupełniony tu także odcinek torowiska.

Tramwaje nie tak prędko

- Czy to, że prace nad torowiskiem finiszują, oznacza rychły powrót tramnwajów? – zapytaliśmy w urzędzie.

- W związku z epidemią koronawirusa, to nie będzie tak prędko. Nie oznacza to jednak, że koronawirus sprawił, iż wykonawca może zwolnić. Jakkolwiek w czasie epidemii to brzmi, prace na przebudowie ul. Sikorskiego podążają normalnie. Wykonawca chce, by po raz kolejny przesunąć termin zakończenia wszystkich prac, nie tylko nad torowiskiem. Aktualnie jego pismo jest analizowane przez wydział inwestycji. Na dziś trudno powiedzieć, czy prace skończą się w lipcu, sierpniu czy może później – mówi M. Liberkowska.