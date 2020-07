Mamy trzy nowe karetki. Same nosze kosztują tyle co dobre auto

- Z tych, które zostały zakupione za pieniądze unijne, to jedna kosztuje 380,5 tys. zł, więc dwie kosztowały 761 tys. zł. Prawie drugie tyle, bo 660 tys. zł, kosztowało wyposażenie do nich – wyliczała marszałek. Województwo dało też 500 tys. zł na trzecią karetkę, która kosztowała 612 tys. zł.

Nosze w cenie samochodu

Same nosze w karetkach kosztują… 160 tys. zł!

- To tyle, co dobry samochód – mówił Andrzej Szmit, dyrektor pogotowia. Dlaczego są tak drogie? Bo pozwalają transportować osoby do 320 kg wagi. Dzięki temu karetki nazywa się bariatrycznymi.