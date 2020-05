Mamy w Gorzowie 110 tys. aut. Nie lepszy jest rower?

W Gorzowie na 120 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest 110 tys. samochodów, a pod wszystkie samochody trzeba 137 hektarów ziemi. – Powinniśmy postawić na rowery – uważa radna Marta Bejnar-Bejnarowicz.

- Od kilku lat wiemy, że w żadnym mieście nie starczy miejsca dla nieskończonej liczby prywatnych samochodów – mówi Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna Kocham Gorzów. Właśnie zaapelowała do urzędników, miasto – swoją polityką – postawiło na rowery. Nie bez powodu radna robi to właśnie teraz, w czasie koronawirusa.

Trwa głosowanie... Jak często jeździsz rowerem? codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz w roku

W gorzowskich autobusach może teraz jeździć, w zależności od wielkości pojazdu, do 20 pasażerów. Liczba korzystających z komunikacji miejskiej spadła w Gorzowie o 80 proc. Efekt będzie taki, że albo trzeba będzie dołożyć Miejskiemu Zakładowi Komunikacji co najmniej 3 mln zł dodatkowo, albo trzeba będzie obcinać liczbę połączeń.

- Wystarczy ograniczyć połączenia z co 15 minut na co 20 minut i około 1 tys. osób przesiada się z autobusu do samochodu. Kilka lat takiej polityki i dochodzimy do stanu, gdzie na 120 tys. mieszkańców Gorzowa zarejestrowanych jest 110 tys. samochodów – wylicza Bejnar-Bejnarowicz. Z kalkulatorem w ręku mówi dalej: - Na postój samochodu, który użytkowany jest średnio przez 5 proc. doby, potrzeba 12,5 mkw. betonowego miejsca. Przy 110 tys. aut daje to 137 hektarów betonu pod prywatne samochody – dodaje radna. Bejnar-Bejnarowicz przywołuje też prawo z Tokio: - Aby zarejestrować tam samochód, trzeba udowodnić, że ma się go gdzie trzymać. Nie ma możliwości, aby własny majątek stawiać na chodnikach czy publicznych terenach.

Czytaj także Gorzów nie zrezygnuje z opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Zdaniem radnej, teraz jest najlepszy czas, by postawić na dwa kółka. – Ruch samochodowy jest dużo mniejszy i przeznaczenie części dróg dla ruchu rowerowego nie spowoduje paraliżu – uważa Bejnar-Bejnarowicz.

Radna chce, by miasto nie tylko budowało ścieżki, ale również wytyczało pasy dla rowerów na istniejących drogach. W Berlinie takie rozwiązanie to normalność, w Gorzowie takich przypadków jest ledwie kilka – m.in. na ul. Czereśniowej, Koniawskiej, czy ostatnio na ul. Sikorskiego (między ul. Chrobrego a ul. Pocztową).

Przeznaczenie części dróg dla ruchu rowerowego nie spowoduje paraliżu - mówi Marta Bejnar-Bejnarowicz. Rowerzyści w Gorzowie. Nie dojedziesz do strefy – Trzeba też budować ścieżki w sensownych miejscach. Co z tego, że jest ładna ścieżka wzdłuż ul. Dobrej, jak to droga donikąd?! – mówi radna. Zwraca też uwagę na problemy pracowników strefy ekonomicznej. Nie mają jak dojechać bezpiecznie do pracy rowerem, bo przy węźle ul. Myśliborskiej z drogą S3 nie ma nawet chodnika. W czasie epidemii jadą więc stłoczeni autobusami do pracy.

Ścieżka rowerowa będzie wzdłuż budowanej właśnie drugiej nitki ul. Myśliborskiej. Ma zostać oddana pod koniec października.

Czytaj także Gorzów. Będą zmiany w kursowaniu autobusów

Rowerzyści w Gorzowie mają około 60 km ścieżek - Propozycja radnej jest godna rozważenia. Jej interpelację już przekazaliśmy oficerowi rowerowemu, który przyjrzy się temu, jak można jeszcze bardziej poprawić system ścieżek i udogodnień dla rowerzystów – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Aktualnie w Gorzowie jest około 60 km ścieżek rowerowych. Coraz bardziej przyjazne rowerzystom staje się też centrum, gdzie powstają pasy dla rowerzystów. Z kolei wzdłuż ul. remontowanej Sikorskiego pojawią się stojaki na rowery. Wiaty, jeszcze bez stojaków, już stoją koło magistratu i Parku 111.