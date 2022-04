Mandaty są wyższe, ale jest ich mniej. Kierowcy nie chcą słono płacić

Bat na kierowców

Od stycznia kierowcy w całym kraju muszą się mieć na baczności. Kto nie jeździ ostrożnie i za nic ma obowiązujące przepisy ruchu drogowego, ten musi liczyć się z konsekwencjami. I to dotkliwymi, bo zgodnie z nowym taryfikatorem nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może skutkować mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych, a za znaczne przekroczenie prędkości trzeba zapłacić nawet o tysiąc złotych więcej. Wyższe kary miały zniechęcić kierowców do niebezpieczne jazdy. I jak pokazują policyjne statystyki na razie się to udaje.

Mandatów jest mniej

Kierowcy jeżdżą wolniej i rozważniej, bo nie chcą słono płacić. Widać to między innymi na drogach w regionie. Zdaniem lubuskich policjantów wpływ na to miał właśnie nowy taryfikator. Po jego wprowadzeniu zmotoryzowani zaczęli przykładać większą uwagę do przestrzegania zasad ruchu drogowego.