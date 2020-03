Markety wyrosną w Gorzowie niczym grzyby po deszczu. Zobaczcie jakie

Mnie więcej za rok krajobraz handlowy Gorzowa może wyglądać inaczej niż do tej pory. Przy wylotówce na Gdańsk powstanie zespół handlowy, który będzie miał 47 tys. mkw.

- Prowadzone są przygotowania do zagospodarowania nieruchomości. Powstanie tu zespół obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni ponad 47 mkw. – informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji. O czym? O inwestycji handlowej przy ul. Walczaka, na terenach po Silwanie.

Branżowy portal dlahandlu.pl podaje już nawet, co w tym miejscu będzie. Na powierzchni 13 tys. mkw. znajdzie się hipermarket Selgros. Na podobnej powierzchni (12,5 tys. mkw.) powstanie także park handlowy. Fachowo nazywa się go retail park. Tak określa się obiekty, które bardzo często buduje się w kształcie litery U. Na trzech bokach buduje się sklepy i punkty usługowe, a do każdego z nich prowadzą osobne drzwi. „Czwarty bok” służy na doprowadzenie dojazdu do parkingu, który jest na placu przed sklepami.

Trwa głosowanie... Gdzie najchętniej robisz zakupy? W sklepach osiedlowych W supermarketach W hipermarketach Przez internet

Przy wylotówce na Gdańsk ma też powstać sklep typu DIY. To skrót od angielskiego zwrotu „do it yourself”, czyli: zrób to sam. Określa się tak sklepy dla majsterkowiczów i z materiałami budowlanymi. Obok mają być też centrum rozrywki, multi market oraz stacja paliw.

Zakupy? Najwcześniej za rok

Kiedy zespół handlowy miałby zacząć funkcjonować? Według optymistycznych szacunków byłoby to za rok. Inwestor musi bowiem uzyskać jeszcze pozwolenie na budowę. Sama budowa nie trwałaby długo. Różnej wielkości markety czy parki handlowe buduje się bardzo szybko.

Jakie jest tempo prac w takich inwestycjach można zobaczyć przy ul. Walczaka niedaleko byłej tzw. drugiej bramy stilonowskiej. Jeszcze kilka tygodni temu był tu pusty plac, dziś stoi tu już cała bryła marketu. Co w nim będzie? Kolejny w mieście Lidl.

Obok marketu powstaje także parking. Dojazd do niego będzie od strony ul. Walczaka.

Nowy Lidl będzie miał też handlowego sąsiada. Tuż obok powstanie park handlowy N-Park. Miejsce, gdzie zostanie zbudowane, łatwo już zobaczyć. To teren, na którym niedawno wycięto wiele rosnącej tu roślinności. Znajduje się on obok Centrum Kształcenia Zawodowego.

N-Park też będą tworzyć trzy budynki w kształcie litery U. Pośrodku będzie deptak i około 180 miejsc parkingowych. Trwa już proces leasingu i najmu. - Na pewno chcemy, by były to marki popularne wśród klientów. Chcemy, by to miejsce ludzie polubili – mówił pod koniec zeszłego roku Sławomir Zawadzki, prezes inwestora, czyli firmy Napollo. Obiekt ma mieć około 6 tys. mkw., zaplanowano w nim 13 lokali. Ma powstać najpóźniej do końca marca przyszłego roku. Tereny były miejskie i prywatne

Zespół marketów przy wylotówce na Gdańsk powstaje na terenach, które wcześniej należały do miasta. W listopadzie 2018 r. miasto sprzedało tam trzy działki. Kupiły je dwie spółki z Koszalina. Miasto zarobiło na transakcji 13,67 mln zł. Nabyły łącznie prawie 100 tys. mkw. ziemi.

W tej części miasta do sprzedaży jest jeszcze 11 tys. mkw. pod usługi komercyjne, handlowe oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny. - Kolejny przetarg na niesprzedane działki zaplanowany został na kwiecień tego roku – informuje Dariusz Wieczorek z magistratu. Jak mówił nam niedawno Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora, zainteresowanie działkami jest duże. To dlatego, że ma w przyszłym roku w pobliżu dobudowana zostanie druga nitka ul. Walczaka, która znacznie ułatwi dojazd w tę część miasta. Jeśli chodzi o N-Park, to on z kolei powstanie na terenie, który należał wcześniej do prywatnego właściciela. Napollo wybrało to miejsce ze względu na bliskość przystanków autobusowych i tramwajowych. Nie bez znaczenia było także to, że na pobliskich Dolinkach i części Górczyna mieszka około 23 tys. potencjalnych klientów. Tesco jeszcze działa

Zmiany nastąpią też przy wylotówce w kierunku drogi S3. Jak już kilka razy informowaliśmy, przy ul. Słowiańskiej nie będzie już hipermarketu Tesco. Sporą część towaru ta brytyjska sieć zaczęła wyprzedawać już w zeszłym roku. Dziś kupi się tam jedynie najbardziej potrzebne produkty. W tym miesiącu hipermarket przy Słowiańskiej ma zakończyć sprzedaż (Tesco będzie miało sklep tylko przy ul. Górczyńskiej). W jego miejsce będzie Leroy Merlin, czyli hipermarket budowlany.

- Planujemy otwarcie sklepu na przełomie 2020 i 2021 r. Związane jest to z koniecznością adaptacji obiektu do naszych standardów – informuje GL Maksymilian Pawłowski z działu marketingu sieci sklepu. Prace adaptacyjne mają się rozpocząć między kwietniem i czerwcem. Sieć już rozpoczęła rekrutację. Planuje zatrudnić 130 osób. Czytaj również:

GORZÓW WLKP. Tesco zamyka kolejne sklepy. Likwidacja jednego z hipermarketów w Lubuskiem to już pewność! POLECAMY

Wideo: ULGA i BIAŁA LISTA- rozmowy o podatkach