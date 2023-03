Martin Vaculik już wyjechał na tor. Kapitan Stali Gorzów trenował na Słowacji |WIDEO

Martin Vaculik jest pierwszym żużlowcem gorzowskiej drużyny, który wyjechał w tym sezonie na tor żużlowy. Aktualnie jego rodzinne strony bardziej niż owal na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie sprzyjają robieniu treningowych okrążeń. Na Słowacji, w przeciwieństwie do Ziemi Lubuskiej, pogoda dopisuje.

Žarnovica to rodzinne miasto Słowaka. Urodził się w nim 5 kwietnia 1990 i to właśnie w tym słowackim 6-tysięcznym miasteczku stawiał pierwsze kroki w czarnym sporcie.

- Dzisiaj miałem przyjemność odbyć mój pierwszy trening żużlowy na torze w Žarnovicy w sezonie 2023 – poinformował w sobotnie południe Martin Vaculik, kapitan ebut.pl Stali Gorzów. – Czuję, że z każdym okrążeniem staję się coraz szybszy. Jestem pełen determinacji i gotowości do pracy, aby osiągnąć swoje cele – czytamy na profilu Vaculik Racing Team.

Stal Gorzów pierwszy sparing pojedzie 25 marca

Pierwsze mecze sparingowe przed startem rozgrywek ligowych stalowcy mają zaplanowane za trzy tygodnie. 25 marca mają się zmierzyć w Gorzowie z drużyną Unii Leszno (28 marca będzie rewanż na wyjeździe). Z kolei 2 kwietnia kolejny sparing został zaplanowany we Wrocławiu, a 4 kwietnia stalowcy podejmą Betard Spartę u siebie.

Pierwsza potyczka ligowa ma się odbyć 8 kwietnia. Ebut.pl Stal Gorzów pojedzie wówczas do Torunia na spotkanie z For Nature Solutions Apatorem.