Martyna Skiba, partnerka Patricka Hansena ze Stali Gorzów: Życie z żużlowcem nie jest łatwe, ale można to pogodzić

Duńczyk Patrick Hansen to nowy żużlowiec Stali Gorzów. My go jeszcze za dobrze nie znamy, ale kto jak to, pani pewnie wie o nim niemal wszystko. Proszę więc opowiedzieć, kiedy się poznaliście i w jakich okolicznościach? Czyżby to było na jakichś zawodach w Rybniku?

Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjechałam ze znajomymi na mecz finałowy pierwszej ligi Ostrów-Rybnik w 2019 roku. Patrick wtedy pomieszkiwał w Ostrowie w domu mechanika i również wybrał się tego dnia na mecz jako kibic. Wypatrzył mnie gdzieś pomiędzy tłumem kibiców, ja niestety go nie widziałam. Po kilku tygodniach zauważyłam nowego „obserwatora” na moim Instagramie, również kliknęłam „obserwuj” i tak się zaczęła nasza historia.

Wspomniałam o Rybniku, bo pani stamtąd pochodzi. Czy przeprowadzka z Patrickiem tyle kilometrów od okolicy, w której wychowało się, najpierw do Ostrowa, gdzie ten jeździł w pierwszej lidze w Ostrovii, a następnie teraz do Gorzowa była dla Pani trudną decyzją? Czy jak się ktoś wiążę z żużlowcem, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że życie z nim nie będzie należało to najłatwiejszych?

Oczywiście, była to trudna decyzja, ponieważ mieszkałam w Rybniku od urodzenia. Zostawiłam tam moją rodzinę i znajomych. Wybuch pandemii koronawirusa w naszym przypadku był szczęściem w nieszczęściu, ponieważ pozamykano uczelnie i pozwoliło mi to na moją przeprowadzkę do Ostrowa. Całą zimę spędziłam w Rybniku, ale teraz, gdy już zakończyłam naukę na uczelni wyższej, mogłam przeprowadzić się do Gorzowa. A odpowiadając na to ostatnie pytanie, to myślę, że jako dziewczyna sportowca mogę wypowiedzieć się w imieniu większości partnerek. Nie jest to łatwe życie: ciągłe wyjazdy, treningi, zgrupowania, spotkania, ale wszystko da się pogodzić, jeżeli się tylko chce.