Masz bilet na derby Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra, a nie możesz na nie pójść? Sprawdź, co robić

Oto komunikat Stali Gorzów:

Z powodu niesprzyjających prognoz pogody władze PGE Ekstraligi odwołały mecz derbowy na Jancarzu. W związku z tym spotkanie gorzowskiej Stali z MR Solar Falubaz Zielona Góra odbędzie się w późniejszym terminie.

Uwaga! Zakupione wejściówki zachowują ważność w nowym terminie spotkania – tj. 02.09.2020r. – godz. 20:30.

Bilet można przepisać na inną osobę – wówczas należy pobrać formularz [dostępny na stronie internetowej klubu oraz w naszej galerii zdjęć - przyp. red.]

Kibice, którzy zakupili wejściówki a nie będą mogli wybrać się na stadion im. Edwarda Jancarza w nowym terminie mogą oddać bilety w dniach 31.08-02.09.2020r. w sklepie klubowym przy Bramie Głównej Stadionu w godzinach od 12:00 do 18:00.

Bilety zakupione przez stronę www.stal.kupbilety.pl można zwrócić także wysyłając do 02.09.2020r. do godz. 16:00 potwierdzenie przelewu, nr zamówienia oraz nr konta bankowego do zwrotu na adres: zwroty@stalgorzow.pl