Masz długi? Nie jesteś sam! W Lubuskiem jest już 100 tys. dłużników

119 na tysiąc Lubuszan zalega z opłatami czy ratami kredytowymi. Pod względem terminowych płatności jesteśmy najgorsi w Polsce. W czasie pandemii przybyło nam 1,1 tys. dłużników.

Za dłużnika uznaje się tego, kto przez co najmniej 30 dni zalega z płatnością, która wynosi co minimum 200 zł. Według najbardziej aktualnych danych takich osób jest w naszym regionie już prawie 100 tys. Właśnie opublikowany został najnowszy raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu Polaków. Jest to pierwszy dokument, który pokazuje, jak wpływ na nasze portfele ma pandemia koronawirusa. Koronakryzys sięga portfeli

Poprzedni raport opublikowany został w maju i były w nim dane do marca tego roku. Nowy dokument obejmuje już kwiecień i maj 2020, a więc miesiące, w których była zamrożona spora część gospodarki.

Tylko w ciągu dwóch miesięcy długi Polaków wzrosły o 1,2 mld zł. Teraz wynoszą one już 81 mld zł!

Jesteśmy rekordzistami!

Jeszcze dwa miesiące wcześniej w Lubuskiem było 118 dłużników na każdy tysiąc dorosłych mieszkańców. Teraz jest ich już 119. To najgorszy wynik w Polsce! W żadnym innym regionie kraju nie ma tylu dłużników, co u nas.

W Zachodniopomorskiem jest 118 dłużników na tysiąc dorosłych mieszkańców. W Dolnośląskiem – 116. W Podkarpaciem osób zalegających co najmniej miesiąc z płatnościami od 200 zł wzwyż jest jednak tylko 51, w Małopolskiem – 61. a w Podlaskiem – 64.

Przez ostatnie dwa miesiące liczba lubuskich dłużników wzrosła z 98,2 tys. do 99,3 tys.

Seniorzy mają problem

W raporcie widać małą ciekawostkę. – Mimo, że konsekwencje lockdownu dotknęły przede wszystkim osoby pracujące, to najwięcej niesolidnych płatników przybyło wśród seniorów, a najmniej w grupie 18-34 lat – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Zdaniem eksperta, problem z płatnościami może się pogłębiać.

- Dostawcy usług i sprzedający z odroczonym terminem płatności muszą liczyć się z tym, że większa część osób niż wcześniej zasygnalizuje, że nie jest w stanie zapłacić rachunku czy raty kredytu, bo nie pozwala im na to sytuacja finansowa – mówi S. Grzelczak.

Problemy z płatnościami wzięły się stąd, że co trzeci z nas w wyniku pandemii stracił cześć dochodów, a co dwudziesta osoba w ogóle przestała zarabiać.

- Na radzenie sobie z codziennymi wydatkami skarży się w lipcu 52 proc. respondentów. Ucierpiały też oszczędności, bo one albo topnieją, albo nie ma warunków, by cokolwiek odłożyć – dodaje S. Grzelczak.

Choć Lubuskie przewodzi wśród niesolidnych płatników, to – na szczęście – nasi dłużnicy nie robię wielkich długów. A średnia wartość zaległego zobowiązania na dorosłego Lubuszanina jest jedną z najniższych w kraju. Zalegamy „tylko” 23 630 zł. Mniej zalegają tylko w Opolskiem (23 233 zł na osobę dorosłą) i w Świętokrzyskiem (23 627 zł na dorosłego mieszkańca tego regionu). Rekordzistami są jednak dłużnicy z Mazowsza. Tu na jedną dorosłą osobę przypada 38 647 zł zobowiązań.

Lubuski rekordzista też nie zalega tyle, co największy dłużnik w Polsce. Pewien 64-letni mężczyzna z Lubelskiego ma aż 73 488 372 zł długu. Jego rówieśnik w Lubuskiem ma do spłaty „zaledwie” 8 823 797 zł. Przez ostanie dwa miesiące pandemii przybyło mu około 300 tys. zł odsetek.

