Masz gorączkę w czasach epidemii? Zapomnij o wizycie u dentysty!

- Żeby nikt nie chciał przyjąć dziecka z bólem zęba?! To nie do pomyślenia! – mówi gorzowianin Kamil Sagała. Jest ojcem 3,5-letniej Justynki. Dziewczynka od urodzenia ma problemy z jelitami, które przekładają się na problemy z zębami.

- Te problemy spowodowały, że córka zaczęła gorączkować, a gorączka doszła do 39 stopni Celsjusza. W ostatni wtorek zaczęliśmy więc wydzwaniać od jednej przychodni dentystycznej do drugiej, także prywatnych. Zadzwoniliśmy w cztery miejsca w Gorzowie. W żadnym nie chcieli nas przyjąć. Ostatecznie zrezygnowaliśmy i zaczęliśmy szukać dentysty poza Gorzowem – opowiada Czytelnik.

Dlaczego 3,5-latka nie była przyjmowana przez dentystów?

- W każdym miejscu przeprowadzano z nami wywiad pod kątem koronawirusa. On jest tak skonstruowany, że jeśli choć na jedno pytanie odpowie się twierdząco, to o przyjęciu nie ma mowy. A w ankiecie, która jest przeprowadzana, znajduje się pytanie o gorączkę. Na nim „polegliśmy” – opowiada pan Kamil. – To jest jakiś absurd, że jeśli ktoś ma gorączkę przez ból zęba, to nie może zostać przyjęty przez dentystę właśnie dlatego, że… ma gorączkę – nie może się „nadziwić” gorzowianin.