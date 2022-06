Masz piec, kominek lub fotowoltaikę? Musisz złożyć specjalną deklarację!

Niebawem mija termin składania deklaracji

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to specjalna baza danych gromadząca informacje o tym, czym ogrzewamy domy. Powstała po to, aby pomóc w walce ze smogiem. Lista urządzeń, które trzeba do niej zgłosić jest długa.

Chodzi między innymi o takie urządzenia jak kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, gazowy podgrzewacz wody, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, trzon kuchenny, promiennik gazowy, ogrzewanie elektryczne czy kolektor słoneczny - mówi Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje można składać od lipca ubiegłego roku przez internet lub w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. Obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli oraz zarządców domów i mieszkań. Czas na to jest jedynie do końca czerwca.