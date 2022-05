Matura 2022. Majówka maturzystów. To już ostatni dzwonek przed egzaminem dojrzałości!

Jedni na spacerach i rowerowych przejażdżkach, a inni... w książkach. Tegoroczni maturzyści już odliczają godziny do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Wielu z nich postanowiło wykorzystać ostatnie wolne chwile właśnie na naukę.

To są już ostatnie chwile i powoli ten stres zaczynam odczuwać. Teraz jest czas na takie poukładanie w głowie całej przyswojonej wiedzy, na ostatnie powtórki i przypomnienie sobie najważniejszych zagadnień. Robię sobie przerwy, ale zaraz wracam do książek. Nie chcę zmarnować ani minuty, bo jeszcze trochę materiału jest do powtórzenia - mówi Amelia, tegoroczna maturzystka.