Matura 2022 w Gorzowie, „Matura? To większy sprawdzian. Jest przyjemna” - mówią w IV LO w Gorzowie

- Po polskim będzie już z górki - mówili nam uczniowie wychodzący z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Za nimi pierwszy z egzaminów maturalnych.

- Stresu nie było. Można powiedzieć, że matura to większy sprawdzian. Z natury jestem pesymistą, ale w tym przypadku jestem dobrej myśli - mówił nam po wyjściu z egzaminu z języka polskiego Grzegorz Bartosz, maturzysta z IV LO w Gorzowie. - Wybrałem temat pierwszy, w którym trzeba było napisać, czym tradycja jest dla człowieka. Co napisałem? W dwóch zdaniach to ciężko, bo tam napisałem 250 słów - śmieje się Grzegorz. - Napisałem, że tradycja łączy ludzi - dodaje z uśmiechem.

Temat o tradycji związany był z „Panem Tadeuszem”. Spora część maturzystów spodziewała się jednak tematu z „Dziadów”.

- To trochę rozczarowanie. Dali fajny temat do „Pana Tadeusza”, ze ślubu Zosi, ale można było się spodziewać, że będzie inny, czyli na przykład o zachowaniu młodzieży - mówiły nam po wyjściu z egzaminu Adrianna Jakubowska, Martyna Johaniewicz i Aleksandra Mańdzij, także z IV LO. Chodzą do klasy matematycznej, więc zgodnie przyznają: - Polski był najtrudniejszy. Z nim jest tak, że albo się go pisze na 17 proc., albo na 70 proc. To zależy od tekstu.