Matura 2022 w Gorzowie. Uczniowie I LO: - Liczymy na „Dziady”

To już ostatni dzwonek! Do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 6,5 tys. Lubuszan

- Jeśli chodzi o stres, myślałam że będzie gorzej. Damy radę. Też myślę, że będą „Dziady” - mówiła natomiast Marta Langner,

- Też chciałabym, żeby były „Dziady”, ale myślę, że będzie „Pan Tadeusz”. A jeśli będzie „Pan Tadeusz”, to też nie będzie źle. Tak czuję. Uczyłam się... trochę, więc powinno być dobrze - dodawała Zuzanna Jezierska.

Cała czwórka to maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. W tej szkole egzamin dojrzałości zdaje 189 absolwentów. Oprócz tego 22 osoby ze szkoły dla dorosłych i trzy osoby skierowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W tym roku matura w I LO wygląda nieco inaczej niż wcześniej. To dlatego, że w hali sportowej jest zbiorowy punkt noclegowy dla uchodźców z Ukrainy.

- W poprzednich latach egzamin odbywał się w trzech-czterech salach. Dzisiaj, ze względu na to, że hala została wyłączona, matura jest w dziesięciu - mówił nam przed 9.00 dyrektor I LO Mariusz Biniewski. Jego zdaniem, na maturze odbije się też pandemia. - Ona odbiła się na stanie psychicznym nauczycieli i uczniów. Robiliśmy jednak wszystko, żeby stworzyć warunki do rozwoju i wesprzeć uczniów w okresie przygotowań do matury - mówił nam dyrektor.