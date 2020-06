Matura w IV LO w Gorzowie. Dziś była kolej na egzamin z matamtyki

Maturzyści w maseczkach

Matura w czasie epidemii wygląda inaczej, niż zazwyczaj. I nie chodzi tylko o to, że uczniowie po szkole muszą się poruszać w maseczkach i przy wejściu odkażać ręce. Chodzi też o to, że uczniowie z radością spotykają się w szkole. Nie widzieli się od kilku miesięcy. - Musimy się nagadać - mówią dziewczyny stojące nieopodal szkoły. I większość rozmawiała nie tylko o wynikach z poszczególnych zadań (to oczywiście szło na pierwszy ogień), ale też o tym co u nich słychać.

Przeczytaj też: **Matura w II LO zaczęła się wesoło. Uczniów witał... manekin**