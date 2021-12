McDonald's będzie otwarty jeszcze w tym roku? Na to może wyglądać

Patrząc na tempo prac i liczbę budowlańców, z całą stanowczością możemy stwierdzić: lada moment powinna zakończyć się budowa trzeciej w mieście restauracji McDonald’s. Powstaje ona na os. Europejskim, w pobliżu ronda Europejskiego.

W czwartek 9 grudnia przyglądaliśmy się aktualnym robotom. Na oko naszego reportera, pracowało tu łącznie kilkudziesięciu robotników. Część z nich zajmowała się konstrukcją charakterystycznego dla sieci restauracji dachu. Kolejna grupa pracowała nad nawierzchnią okolic restauracji. A jeszcze kolejna nad jej ogrodzeniem kompleksu.

To jeszcze nie wszystko. Gołym okiem widać, że wiele prac zrobiono już wewnątrz restauracji. Są już ustawione miejsca do siedzenia, a także zamontowane żyrandole.

Zbudowana jest także droga między rondem Europejskim a ul. Londyńską oraz bezpośredni dojazd do restauracji.