Mecz Stal Gorzów – Sparta Wrocław przełożony. Ale nowy termin też nie jest pewny

Stadion im. Edwarda Jancarza należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie. Włodzimierz Rój, jego dyrektor, tuż po pożarze mówił nam, że naprawa rozdzielni może potrwać nawet trzy tygodnie. Gorzowski klub poprosił władze PGE Speedway Ekstraligi o przełożenie spotkania. We wtorek 14 lipca władze ligi opublikowały komunikat: „Spotkanie 6. rundy PGE Ekstraligi między zespołami z Gorzowa oraz Wrocławia zostało przełożone. Obie drużyny zmierzą się ze sobą 28 lipca (wtorek) o godz. 19:30”.

Czy jednak spotkanie dojdzie tego dnia do skutku?

Prace nad naprawą rozdzielni już się rozpoczęły. – Klub ją zdemontował i chciał zrobić ją we własnym zakresie. Koszty okazały się jednak znacznie większe od tego, co zakładaliśmy i teraz naprawą zajmuje się OSiR. Prace, tak jak mówiłem wcześniej, mogą potrwać około trzy tygodnie. Według nas mogą potrwać do 9 sierpnia. Będą kosztowały około 40 tys. zł – mówi dyr. Rój.

- Jeśli nie uda się przygotować stadionu na 28 lipca, będziemy ponownie składać wniosek o przełożenie meczu lub zmianę gospodarza – mówi na to Marek Grzyb, prezes gorzowskiego klubu.