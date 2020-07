Mecz Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa przerwany. Prezes Marek Grzyb apeluje o rozsądek. Prezes Michał Świącik nie chce walkowera

Powiem tylko jedno - żeby było w duchu sportowej walki, to dokończmy lub odjedźmy ten mecz raz jeszcze. Wiem, że regulaminowo możemy domagać się walkowera, ale nie chcemy tego robić

Z kolei Michał Świącik, prezes Włókniarza Częstochowa, napisał: „Wracamy z Gorzowa spokojnie do domu. Nie będę teraz w nocy emocjonalnie wypowiadał się na temat całej sytuacji, ale powiem tylko jedno - żeby było w duchu sportowej walki, to dokończmy lub odjedźmy ten mecz raz jeszcze. Wiem, że regulaminowo możemy domagać się walkowera, ale nie chcemy tego robić. Niech lepszy pokaże na torze swoją wyższość, niech wygra sport. Wierzę w sprawiedliwą decyzję Ekstraligi w tym zakresie. A co do samego pożaru to przeraziło mnie, jak jeden facet wskakiwał do tej rozdzielni i wyciągał motocykle i cos tam jeszcze”.