Mężczyzna mógł umrzeć we własnym mieszkaniu. W porę wyważyli drzwi

Uprowadził dwoje 19-latków i kazał im kopać grób

29-latek wywiózł dwoje młodych ludzi do lasu. Przykładał im nóż do gardeł i kazał kopać grób. 19-latkowi udało się uciec - dobiegł do drogi S3 i wezwał pomoc. Napastnik był dobrze znany policjantom.