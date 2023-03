Miało być wiosennie, a wróciła zima. Uważajcie na drogach!

W marcu jak w garncu

Kilkucentymetrowa śnieżna kołderka na drogach i chodnikach. To dzisiejsze realia między innymi w Gorzowie. Choć niektórzy zdążyli już schować zimowe kurtki i buty do szaf, to okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a na wiosnę trzeba jeszcze trochę poczekać. Jak wygląda miasto w takiej zimowej scenerii?